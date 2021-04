Abruzzo: morta Antonietta Centofanti portavoce del Comitato Vittime

L’Aquila: L’Aquila piange Antonietta Centofanti, 65 anni, morta per un malore improvviso che l’ha colpita in serata nella sua casa dove è stata trovata sul divano senza vita da un’amica. Nelle ore precedenti aveva lamentato un forte dolore allo stomaco, invano ogni tentativo di soccorso. Una vicina di casa ha raccontato alla polizia di averla incontrata verso le 14. La Centofani, storica addetta stampa di associazioni di cui Atam e Solisti Aquilani, una delle protagoniste più importanti della battaglia sul sisma nella tragica scossa del 6 aprile 2009 dove perse il nipote Davide nel crollo della Casa dello studente. Tantissimi i messaggi di cordoglio. Era nata a Pescina il primo aprile del 1950. In prima linea nel sostenere il processo alla commissione Grandi Rischi sulla sottovalutazione del rischio sismico da parte di esperti e scienziati nel corso dello sciame che ha preceduto la tragedia. Donna di cultura, si è distinta per alcune fondamentali iniziative nel campo sociale e della sicurezza. E’ stata una delle anime organizzative della fiaccolata in memoria delle 309 vittime del sisma e dal 2009 è stata portavoce del comitato familiari delle vittime della casa dello studente. La sua morte ha lasciato commossa la la città aquilana e nel dolore e nella disperazione i tanti che l’avevano conosciuta. Anche il presidente della Regione Abruzzo Marsilio commenta: “La scomparsa di Antonietta Centofanti crea un vuoto in Abruzzo e nella città dell’Aquila in particolare. Il suo amore per il territorio è stato il fil rouge che ha contraddistinto la sua vita sia nel lavoro sia nel tempo libero. Negli ultimi anni facendosi portavoce delle vittime del sisma ha saputo tenere unita un’intera comunità provata dal dramma del terremoto, sapendo infondere speranza e voglia di ricominciare. Ai familiari esprimo il cordoglio personale e dell’intera giunta regionale”.