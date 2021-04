Abruzzo: Sabatino Trotta arrestato per corruzione si toglie la vita in carcere

VASTO: Sabatino Trotta, 55 anni, dirigente del dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara, era stato arrestato ieri sera sulla presunta gara pilotata per la gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere, del valore complessivo di oltre 11.3 milioni di euro. Si è tolto la vita questa notte nella sua cella del carcere di Vasto (Chieti) intorno le 23.30. Secondo le indagini si sarebbe impiccato con il laccio della sua tuta alla finestra della camera. L’uomo ha lasciato una lettera indirizzata ai familiari. All’arrivo dei soccorsi non hanno che constato il decesso. Trotta era originario di Castiglione a Casauria e residente a Spoltore, fu candidato per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del febbraio 2019. Medico chirurgo specialista in Psichiatria e abilitato alla Psicoterapia, era direttore medico del Centro di salute mentale Pescara e del dipartimento di Salute mentale della Asl di Pescara, fondatore della onlus Cosma e direttore scientifico dell’associazione Amico medico. Sul suo arresto era intervenuto ieri il presidente della Regione Marco Marsilio, anche lui di Fratelli d’Italia. Indagati anche i componenti della commissione di gara Antonio D’Incecco, e Anna Rita Simoni, i quali sono stati contestati gravi reati contro la pubblica amministrazione, e in particolare i reati di corruzione, di istigazione alla corruzione e di turbata libertà degli incanti. La Procura di Vasto ha posto sotto sequestro sia la lettera che gli altri effetti personali. L’avvocato di Trotta, Antonio Di Giandomenico dice: “Questo sequestro è un atto dovuto. “Attenderemo le evoluzioni delle indagini relative al fascicolo aperto d’ufficio dalla procura della Repubblica di Vasto. Sono in corso di valutazione la proposizione di eventuali azioni, in ogni competente sede, per fare luce su tutti gli aspetti della vicenda relativa alla morte in carcere di una persona, stimato professionista, non ancora dichiarato colpevole e nei confronti del quale vi è stato già un accanimento prematuro ed eccessivo. La famiglia è affranta a causa dell’accaduto e non vuole rilasciare dichiarazioni ed interviste. Vi prego di rispettare il dolore e la volontà dei familiari”. Dalla Direzione della Asl di Pescara un profondo cordoglio per la scomparsa del dr. Sabatino Trotta, manifestando vicinanza alla famiglia colpita da questo gravissimo lutto. Il segretario nazionale della Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio dice: “Quello che è accaduto doveva e poteva essere evitato. Purtroppo sono eventi tragici che accadono per una serie di concause, poteva essere sorvegliato. Non c’era a che risulta una disposizione che disponesse una sorveglianza particolare e straordinaria ma mediamente nel carcere di Vasto a fronte di 135 reclusi, la notte mediamente prestano servizio a quell’ora 5 unità di polizia penitenziaria per cui vorrei che qualcuno spiegasse come si può sorvegliare contemporanea tutto questi detenuti con soli 5 unità di polizia penitenziaria”. Gianfranco Rotondi presidente della fondazione Dc e vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera in Abruzzo, chiede che sulla vicenda riferisca in aula il ministro della Giustizia Marta Cartabia dicendo: “È necessario ricostruire la vicenda in modo completo, poiché essa richiama le responsabilità di un sistema che permette la diffusione di intercettazioni private contemporaneamente alla contestazione di un possibile reato, con conseguenze psicologiche i cui esiti sono drammaticamente evidenti”.