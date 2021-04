Macerata, apertura centro vaccinale a Piediripa alla presenza del Generale Figliuolo e Curcio

MACERATA – L’uovo di Pasqua regala il ritorno alla vittoria al Matelica, che conferma la regola dell’Helvia Recina e batte a domicilio la Samb con un penalty realizzato da De Santis.

In emergenza mister Montero (assenti Bacio Terracino, Lombardo, Di Pasquale, Padovan, Mehmetaj, Enrici e Scrugli) si rifugia nel classico 4-4-2 con Botta che parte da destra e scelte obbligate nella zona nevralgica del campo.

Risponde Mister Colavitto (out Alberti, Peroni, Maurizii, Ruani) desideroso di riprendere la marcia e di cancellare al più presto lo stop di Gubbio, riportando in difesa Zigrossi al posto di Magri ed a centrocampo Bordo per Balestrero, mentre in avanti conferma la fiducia piena al tridente delle meraviglie, a secco nell’ultimo turno, Volpicelli – Moretti – Leonetti, con quest’ultimo, insieme a Tofanari, che tocca oggi le 100 presenze tra i Pro.

Samb a riposo nell’ultimo turno (rinviata per diversi casi Covid in casa alabardata la gara con la Triestina) e imbattuta da 5 giornate: 2 vittorie e 3 pareggi (gli ultimi a battere i rossoblu sono stati gli altoatesini del SudTirol al Riviera il 27 febbraio per 4-0). Nella gara di andata il Matelica espugnò in rimonta il Riviera delle Palme grazie alle reti di Balestero, Pizzutelli e Moretti dopo il vantaggio iniziale firmato Angiulli ed il gol nel recupero di Maxi Lopez.

Prima frazione a ritmi non elevatissimi ma con un paio di occasioni o parte. Pronti via e Moretti si trova a tu per tu con l’ex Nobile che salva in corner di piede, poi sono Calcagni e Volpicelli a sfiorare il colpo grosso peccando di pochi centimetri. Sul fronte ospite la traversa di Botta e il tentativo di Maxi Lopez alzato sopra il montante da Cardinali dimostrano che i rossoblu sono assolutamente in partita. Nella ripresa Nobile tornava subito a dire no a Calcagni a botta sicura, rispondeva benissimo dall’altra parte Cardinali su D’Angelo. La gara di sbloccava al 18’ st quando De Goicoechea abbatteva Tofanari in area, guadagnandosi un calcio di rigore. Capitan De Santis dal dischetto spiazzava Nobile e portava in vantaggio il Matelica. La Samb potrebbe pareggiare dal dischetto ma Cardinali blocca il penalty guadagnato e calciato da Maxi Lopez. I padroni di casa potrebbero raddoppiare con il subentrato Balestrero, ma ancora una volta Nobile si oppone da campione.

Tre i giorni di meritato riposo attendono ora la truppa biancorossa: Cardinali e compagni torneranno ad allenarsi mercoledì per preparare al meglio la penultima trasferta in quel di Carpi.

La cronaca

Prima frazione

7’ pt assist di Calcagni Moretti supera D’Ambrosio e si presenta a tu per tu con Nobile che di piede mette in angolo. Poi Pizzutelli per la testa di Leonetti, ancora Nobile in corner

12’ pt punizione dalla sinistra, corner per la Samb

25’ pt sterzata e dribbling di Volpicelli, diagonale out di poco

27’ pt punizione dalla distanza di Volpicelli ribattuta in corner

29’ pt Calcagni vince un contrasto e prova il tiro dal limite, fa ancora buona guardia la difesa rossoblu

41’ pt traversa di Botta dai 30 metri

42’ pt risponde subito Leonetti con Nobile bravo a dire no di nuovo di piede

44’ pt Maxi Lopez impegna Cardinali che alza sopra la traversa

45’ pt Volpicelli si libera al tiro dal limite e calcia sul fondo

Seconda frazione

4’ st serpentina di Volpicelli e tiro a botta sicura di Calcagni ribattuto ancora un volta da Nobile di piede

9’ st si accentra e tira Volpicelli, fuori

13’ st Cardinali ottima risposta su D’Angelo

18’ st GOL!! De Santis trasforma un rigore conquistato da Tofanari per fallo di De Goicoechea

20’ st fuori di poco Franchi

28’ st Cardinali dal dischetto blocca un rigore a Maxi Lopez

33’ st Nobile para su Balestrero

40’ st ci prova la Samb con Chacon, il Matelica risponde in contropiede con Moretti e Volpicelli

CAMPIONATO SERIE C, GIRONE “B”

XXXIV^ GIORNATA

MATELICA – SAMBENEDETTESE 1-0

MATELICA (4-3-3): 1 Cardinali; 14 Tofanari, 9 Zigrossi, 4 De Santis, 3 Di Renzo; 19 Calcagni (19’ st 11 Balestrero), 8 Pizzutelli (19’ st 30 Mbaye), 5 Bordo; 7 Volpicelli, 17 Moretti, 10 Leonetti (19’ st 23 Franchi). A disposizione: 22 Martorel, 28 Vitali, 2 Fracassini, 6 Barbarossa, 13 Santamarianova, 18 Magri, 24 Seminara. Allenatore Gianluca Colavitto.

SAMBENEDETTESE (4-4-2): 22 Nobile; 18 Fazzi, 15 Cristini, 4 D’Ambrosio, 28 De Goicoechea (32’ st 8 Chacon); 23 Angiulli, 14 Rossi, 16 D’Angelo (19’ st 33 Liporace), 10 Botta; 11 Maxi Lopez, 32 Lescano. A disposizione: 1 Laborda, 12 Fusco, 3 Trillò, 4 D’Ambrosio, 13 Babic, 30 De Ciancio. Allenatore: Paolo Montero.

ARBITRO: Sig. Antonino Costanza della sezione di Agrigento.

ASSISTENTI: Sig.ri Lorenzo Poma della sezione di Trapani e Marco Belsanti della sezione di Bari.

QUARTO UOMO: Sig. Mario Perri della sezione di Roma 1 .

RETE: 18’ st De Santis (rig)

NOTE: gara a porte chiuse; locali in divisa biancorossa, pantaloncini e calzettoni rossi e portiere bianchi; ospiti in divisa rossoblu, pantaloncini e calzettoni blu e portiere verde; corner 6-6; ammoniti Maxi Lopez, De Goicoechea e Pizzutelli; recupero 1’ pt, 4’ st

