Ascoli-Empoli: Sottil ne chiama 26. Numeri e curiosità

ASCOLI PICENO – Si torna a giocare in serie B.

I bianconeri di mister Sottil, a caccia della centesima vittoria da allenatore in campionati professionistici, affrontano la capolista Empoli.

I toscani che devono fare a meno degli squalificati Romagnoli e Mancuso hanno a disposizione il primo match-point per la conquista matematica della serie A: vittoria al “Del Duca” con la contemporanea sconfitta in casa della Salernitana contro il Monza.

Ovviamente i marchigiani, reduci da tre vittorie consecutive, opporranno la dovuta resistenza cercando di conquistare ulteriori punti per assicurarsi la salvezza diretta.

Appuntamento domani sabato 1° maggio al “Cino e Lillo Del Duca”, fischio d’inizio ore 14:00 del signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

Sono 26 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio con l’Empoli. Out Pinna per una lesione muscolare di primo grado all’adduttore.

PORTIERI: Leali, Sarr, Venditti

DIFENSORI: Avlonitis, Brosco, Cacciatore, Corbo, D’Orazio, Kragl, Pucino, Quaranta

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Danzi, Eramo, Mosti, Sabiri, Saric

ATTACCANTI: Bajic, Bidaoui, Cangiano, Charpentier, Dionisi, Parigini, Simeri, Stoian

Squalificati: nessuno

Diffidati: Brosco, Buchel, Pucino

LE CURIOSITA’ DI ASCOLI – EMPOLI

UN ASCOLI “NERVOSO” – Ascoli la compagine più “nervosa” del torneo: 9 le espulsioni subite dai marchigiani in 34 giornate della Lega B 2020/21.

9 PUNTI NELLE ULTIME 3 ED UN SOLO K.O. NELLE ULTIME 8: ASCOLI IN FORMA! – Ascoli reduce da 3 vittorie consecutive, e con una sola sconfitta nelle ultime 8 giornate, 1-2 a Cosenza lo scorso 2 aprile; nel mezzo i bianconeri hanno raccolto 4 successi e 3 pareggi.

SOTTIL VEDE “QUOTA 100” – Andrea Sottil vicino alla vittoria numero 100, da allenatore, in campionati professionistici: finora è a quota 99, di cui 9 in serie B e 90 in Lega Pro. I primi 3 punti della sua carriera da allenatore sono arrivati l’11 settembre 2011 in I Divisione, Siracusa-Portogruaro 1-0.

EMPOLI OGGI GIOCA PER LA STORIA: FINORA 28 RISULTATI UTILI CONSECUTIVI – Empoli imbattuto da 28 giornate di campionato: 13 le vittorie azzurre, 15 i pareggi, con ultimo k.o. – ed unico nella serie B 2020/21 – a Venezia, 0-2 lo scorso 31 ottobre. E’ stato eguagliato il record storico degli azzurri in quanto a risultati utili consecutivi in una stagione cadetta, 28, come quello stabilito nel 2017/18, nelle ultime 28 giornate della regular season, con 18 vittorie e 10 pareggi. I toscani segnano da 21 partite ufficiali di fila, totale di 41 marcature, ultimo stop nello 0-0 casalingo di B contro la Reggiana, 22 dicembre scorso.

LA PANCHINA GOL AZZURRA – L’Empoli è la formazione cadetta 2020/21 che segna il maggior numero di reti con subentranti: 10 in 34 giornate.

EMPOLI SCATENATO NEI PRIMI 15’ E NEI 30’ FINALI DI GARA – Empoli dall’attacco record nel primo quarto d’ora di gioco nella B 2020/21: 9 le reti realizzate dal 1’ al 15’, come la Cremonese. Empoli in gol per 26 volte su 62 totali (secondo miglior attacco della B 2020/21 dietro al Lecce, 64) nella mezz’ora finale di gioco: record di 13 marcature fra 61’ e 75’ e 13 tra 76’ e 90’, inclusi recuperi, in entrambi casi primatisti solitari del torneo in questa fascia di partita.

LA DIFESA BUNKER DI DIONISI – Empoli difesa bunker della Lega B 2020/21: 30 reti subite, come Monza e Salernitana.

100 NEL PROFESSIONISMO PER NICOLÒ CASALE – Nicolò Casale festeggia le 100 partite da professionista: per lui finora 43 gettoni in B, 49 in C, 7 in coppa Italia con le maglie di Perugia, Prato, Alto Adige/Sudtirol, Venezia ed Empoli. Debutto assoluto il 16 settembre 2017, serie B, Perugia-Parma 3-0.

FINISCE SEMPRE 1-1 TRA DIONISI E SOTTIL – Terzo confronto tecnico ufficiale fra Andrea Sottil ed Alessio Dionisi: finora solo pareggi per 1-1, sempre in serie B ed a casa-Dionisi.

UNICO INCROCIO ALL’ANDATA TRA SOTTIL E EMPOLI – Andrea Sottil al secondo confronto oggi, da mister, contro l’Empoli: all’andata al “Castellani”, 30 dicembre scorso, è stato pareggio per 1-1

DIONISI IMBATTUTO CON L’ASCOLI CON LE SUE SQUADRE SEMPRE IN GOL – Alessio Dionisi, da tecnico, al quarto incrocio ufficiale contro l’Ascoli: bilancio di 2 successi ed 1 pareggio in favore del coach azzurro, con entrambe le squadre sempre in gol: 4 le reti per le formazioni del mister empolese, 3 per i marchigiani.

SONO TRE GLI EX DELLA SFIDA – Marcel Buchel, Mirko Eramo e Simone Pinna questi gli ex azzurri oggi in maglia bianconera. Buchel arrivò in azzurro nell’agosto del 2015; per lui due stagioni ad Empoli con 43 presenze e 2 gol; Eramo ha giocato invece ad Empoli da gennaio a giugno 2014 per 14 presenze senza reti. Infine Pinna, 4 presenze in azzurro nella passata stagione.

DUE PAREGGI CON L’ARBITRO SOZZA PER GLI AZZURRI – Simone Sozza di Seregno sarà l’arbitro di Ascoli-Empoli. Il fischietto lombardo ha diretto 16 gare in Serie B, 3 in questa stagione. Due i precedenti con gli azzurri, Empoli-Livorno 1-1 del dicembre del 2019 e Empoli-Reggiana 0-0 dello scorso dicembre; tre invece i precedenti con la Reggiana, con altrettanti successi per gli emiliani.

(A cura di Football Data le curiosità della sfida tra Ascoli e Empoli)

