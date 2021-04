Ascoli-Monza: Sottil ne convoca 27. L’Arbitro è felsineo

ASCOLI PICENO – L’Ascoli torna alla vittoria in casa dopo un digiuno di oltre due mesi, contro il Brescia il 30 gennaio scorso.

Conquista tre punti importanti ed entra nella griglia PlayOut sorpassando la Reggiana.

Gara molto equilibrata conquistata dai marchigiani nella ripresa.

Al quarto d’ora è Dionisi che fa crollare la retroguardia veneta dopo 320 minuti d’imbattibilità.

Il raddoppio è siglato da Sabiri di testa da calcio d’angolo dalla destra.

L’Ascoli amministra il gioco e subisce la rete della bandiera avversaria a recupero abbondantemente scaduto.

Due a uno per i ragazzi di Sottil.

Sabato al Del Duca arriva il Monza di Broschi fermato poco fa in casa dal Pescara.

CRONACA

Primo tempo

Ore 15:00 calcio d’inizio battuto dal L.R.Vicenza che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in Tribuna Stampa.

5 angolo dalla destra di Giacomelli, testa dell’ex Padella fuori di poco.

7 Bomba carta dalla collinetta dietro la Curva Nord

8 Jallow in area dalla sinistra tira sul primo palo. Presa bassa di Leali

11 ammonito Caligara dell’Ascoli

18 punizione per l’Ascoli dai diciotto metri fronte sinistro. Batte Sabiri, respinge la barriera veneta riprende dai venti metri Kragl che scarica su Grandi in presa sicura

23 azione corale bianconera con Bidaoui in area da sinistra che lancia in mezzo senza trovare deviazione

24 ancora Ascoli con la bomba da fuori del solito Kragl senza però sortire alcuna soluzione vincente

35 Giacomelli dalla trequarti destra per Jallow appostato in area versante opposto. Il tiro al volo del biancorosso fuori di poco sul secondo palo alla sinistra di Leali

37 ammonito Jallow

43 ammonito Buchel

45 due minuti di recupero

Secondo tempo

16:05 inizia la ripresa.

7 Pucino ci prova da fuori area, fuori. Ascoli in questi primi minuti in avanti

10 Giacomelli dall’angolo di sinistra per la testa di Valentini. Alto sopra la traversa

15 Ascoli in vantaggio. Dionisi a destra riceve palla da Sabiri, entra in area e fa partire una bomba che s’insacca sotto la traversa. Nulla può Grandi. Quinto gol per l’ex ciociaro. Imbattibilità del Lane che s’interrompe dopo 320 minuti

35 ammonito il trainer dei veneti Di Carlo

37 raddoppio dell’Ascoli. Calcio d’angolo dalla destra e deviazione di testa vincente di Abdel Sabiri al sesto gol stagionale

40 ammonito Parigini

41 ammonito Valentini

45 cinque minuti di recupero

46 ammonito Pucino

50 ammonito Pontisso

51 gol della bandiera di Gori che raccoglie in area un assist dalla sinistra

Termina qui.

Tre punti importantissimi per l’Ascoli che scavalca la Reggiana e si posiziona sul gradino più basso dei PlayOut.

Sabato prossimo al Del Duca arriverà il Monza, fermato in casa dal Pescara

IL TABELLINO

Ascoli Piceno – Stadio “Cino e Lillo Del Duca”

Lunedì 5 aprile 2021 – ore 15:00

32a giornata (tredicesima di Ritorno) – Serie B

ASCOLI – L.R.VICENZA 2 – 1 (pt 0-0)

Reti: 15st Dionisi, 37st Sabiri, 51st Gori

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, Kragl; Eramo, Buchel (32′ st Parigini), Caligara (1′ st Saric) ; Sabiri; Dionisi, Bidaoui (32′ st Danzi).

A disp. Sarr, D’Orazio, Cangiano, Quaranta, Mosti, Pinna, Cacciatore, Simeri, Bajic.

All. Sottil.

L.R.VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Valentini, Beruatto (28′ st Barlocco); Agazzi, Pontisso, Cinelli (17′ st Mancini); Giacomelli (28′ st Da Riva); Jallow (28′ st Gori), Longo (5′ st Nalini).

A disp. Perina, Zonta, Gori, Pasini, Bruscagin, Ierardi, Rigoni, Dalmonte.

All. Di Carlo.

ARBITRO: Luca MASSIMI della sezione di TERMOLI.

Assistenti: Alessandro COSTANZO della sezione di ORVIETO (Ass. 1) e Stefano LIBERTI della sezione di PISA (Ass. 2).

Quarto ufficiale: Valerio MARINI della sezione di ROMA 1.

Ammoniti: 11pt Caligara (A), 37pt Jallow (L), 43pt Buchel (A); 40st Parigini (A), 41st Valentini (L), 46st Pucino (A), 50st Pontisso (L)

Espulsi:

Angoli: 7 – 3 (pt 4 – 1).

Recupero: 2pt, 5st.

NOTE: gara a “Porte Chiuse” causa CoViD19. Ascoli in maglia a strisce verticali bianco-nere, pantaloncini neri, calzettoni rossi, portiere in Blu. L.R.Vicenza in completo bianco e calzettoni bianchi con risvolti rossi, portiere in Verde chiaro fluo. Terna Arbitrale in divisa “Giallo fluo”. Calcio d’inizio L.R.Vicenza che attacca da sinistra a destra rispetto la nostra postazione in Tribuna Stampa. Pomeriggio di sole ma con aria fredda, tesa da Nord-Est. Temperatura circa 13°C. Terreno in buone condizioni.

