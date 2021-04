Civitanova Marche, al via il progetto “Una più verde Conchiglia”

“Con 53 punti, siamo ufficialmente nei playoff di Serie C. Un altro risultato storico – ha commentato sui suoi social la DG del Matelica Roberta Nocelli – raggiunto con una squadra eccezionale guidata da un team fantastico”.

“La partita di ieri – ha commentato la DG – è stata una di quelle giocate con attesa, dove entrambe le squadre non volevano subire gol. In palio, su fronti contrapposti, c’erano i playoff per noi ed i playout per il Fano. Partite delicatissime, in cui non possono mancare né la concentrazione né l’attenzione, come pure la fame di risultati. Mentre il primo tempo è stato “bloccato” come il più classico dei derby, nel secondo ci abbiamo messo qualcosa in più. Potevamo sicuramente portare a casa i tre punti, ne è arrivato uno, ma che ha un valore specifico entusiasmante. Vale infatti la certezza matematica di aver centrato i playoff”.

“Ad inizio stagione, da più parti, ci sono arrivati commenti e consigli che invece di farci male ci hanno fatto crescere sotto ogni punto di vista e ci hanno unito. In settimana – ha proseguito la Nocelli – abbiamo avuto i controlli COVISOC. I funzionari si sono complimentati con noi per l’ottima gestione contabile e finanziaria. Ricevere questi apprezzamenti ci riempie di orgoglio e di soddisfazione perché significa che la società è ben impostata, in tutti i ruoli. Siamo anche fieri della nostra Primavera 3, che, dopo aver subito delle battute di arresto pesanti, non si è disperata ed ha iniziato a portare punti nella propria classifica. Dal 25 Aprile inizierà anche il campionato Under 17. Non è facile decidere quale strada prendere, ma prima di tutto vanno ricompensati i sacrifici dei ragazzi e dei tecnici e va data loro una possibilità di dimostrare quanto sia importante il calcio”.

“Inizia una settimana tosta, che ci porterà domenica prossima a Perugia. Sì il Matelica – ha concluso la Nocelli – con pieno diritto si giocherà un’altra chance di migliorare il suo piazzamento nella griglia dei playoff. Andiamo al Renato Curi da squadra ospite e non come pubblico a vedere il Perugia. Ma che sapore ha?”.

Roberta Nocelli

DG del Matelica Calcio

