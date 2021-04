Coronavirus: vaccinazioni in Abruzzo, precisazioni su caregiver e familiari conviventi

TERAMO – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, ha arrestato un 35enne in quanto trovato in possesso di un vasetto, al cui interno, vi erano due involucri di cellophane con cocaina per un peso complessivo di 90 grammi. Una successiva perquisizione, inoltre, ha portato al ritrovamento di un altro vasetto in vetro con all’interno due dosi di cocaina, rispettivamente di uno e due grammi e un bilancino di precisione. Per l’uomo di sono aperte le porte del carcere di Pescara.