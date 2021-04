Corropoli: scoperta area adibita al traffico di rifiuti, sequestrati

ISOLA DEL GRAN SASSO – Da oltre un decennio il progetto di realizzare un’area faunistica incontra l’opposizione di cittadini di alcune frazioni dei dintorni, in particolare Casale San Nicola e Fano a Corno. A scatenare le loro proteste non è l’opera in sé, che verrebbe comunque accolta di buon grado, bensì i terreni scelti per la realizzazione dell’opera.

In particolare, il pomo della discordia è rappresentato da alcuni ettari delle terre che dovrebbero fare parte dell’area faunistica, circa 25. Questi hanno dei possessori, dal momento che vengono curati dagli abitanti delle località limitrofe. Tale consuetudine si tramanda fin dal Medioevo, ed è documentata a partire dal 1800.

Già nel gennaio dello scorso anno i cittadini che curano queste terre hanno protestato contro la decisione del Comune di reintegrare i fondi e dopo le loro segnalazioni la reintegra non ha avuto luogo. Adesso invece, i dubbi dei possessori nascono in merito alla raccolta firme organizzata da altri cittadini, che vorrebbero vedere l’opera compiuta.

L’obiettivo è quello di formare un comitato con il quale favorire la realizzazione dell’area faunistica ad Isola del Gran Sasso. “Si tratta di una grande opportunità per uno sviluppo eco sostenibile per tutta la zona” si legge nel comunicato diramato dai promotori dell’iniziativa.

Un comunicato che però a detta dei possessori delle terre in questione, è viziato da un’inesattezza, che si spingono a definire “truffa“. “Coloro che firmano questa petizione– affermano alcuni rappresentanti – sono indotti a farlo perché leggono che i terreni sarebbero quelli degli ex cantieri della società Cogefar. In realtà non è vero perché la società in questione, affittò dai possessori le terre per tutta la durata dei lavori, per poi restituirli una volta terminato il traforo del Gran Sasso. Questi terreni appartengono quindi in parte ai territori Fano a Corno e in parte a Casale San Nicola“.