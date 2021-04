Cuore Samb: espugnata Verona

La Samb che gioca sul campo espugna Verona e si fortifica nella zona PlayOff in attesa dei punti di penalizzazione.

A due partite dal termine della “Regular Season” e con le tristi note societarie, i ragazzi di Paolo Montero violano il terreno della terza compagine scaligera grazie alla rete del “cannoniere” Lescano, oggi al suo dodicesimo centro.

I rossoblù hanno meritato la vittoria.

Al 37° del primo tempo Ruben Botta costringe l’estremo avversario Sibi alla deviazione sulla trasversale.

Dopo sette minuti della ripresa arriva il gol-partita: Ruben Botta trova in profondità Lescano che dopo aver aggirato un avversario insacca di destro in diagonale. Veneti battuti. Per l’avanti rossoblù è il dodicesimo sigillo stagionale.

La truppa di Montero, seppur esigua nel numero con appena sette giocatori in panchina, regge la sparuta ripartenza dei rossoblù locali e incamera il successo bissando quello del dicembre 2018, 2-1, ottenuto su questo terreno di gioco contro la compagine di Patron-Mister Luigi Fresco.

Per la Samb (sul campo) ancora due incontri: FeralpiSalò in casa e Padova in trasferta, poi (nelle aule del Tribunale) si vedrà.

IL TABELLINO

VIRTUS VERONA – SAMB 0-1 (0-0)

Rete: 7st Lescano

VIRTUS VERONA (4-3-1-2) Sibi; Daniele (31′ st De Rigo), Visentin, Pellacani, Daffara; Lonardi, Cazzola (15′ st Zarpellon), Delcarro (31′ st Amadio); Danti; De Marchi (40′ st Carlevaris), Arma (15′ st Pittarello)

A disp. Giacomel, Chiesa, Pinto, Mazzolo, Pessot, Pittarello, De Rigo, Amadio, Carlevaris, Marcandella, Bridi, Zarpellon

All. Luigi Fresco

SAMB (4-4-2) Nobile; Fazzi (31′ st Scrugli), Biondi, D’Ambrosio, De Goicochea (31′ dt Trillò); Botta, Rossi, De Ciancio, Liporace; Lescano, Chacon (28′ st Babić)

A disp. Laborda, Fusco, Trillò, Di Pasquale, Babic, Cristini, Scrugli

All.: Paolo Montero

Arbitra: Stefano Milone della sezione di Taurianova (Veronica Martinelli (Seregno) e Fabrizio Giorgi (Legnano); quarto ufficiale: Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo).

Note: ammoniti De Marchi, Biondi

