Cupra Marittima: ennesimo incendio nelle campagne, si cerca il responsabile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 10 aprile, intorno alle ore 16.45, in zona Sentina. Un’imbarcazione a circa 400 metri dalla riva e dalla quale usciva un gran fumo, è affondata. Sul posto sono interventi gli uomini della guardia costiera, per andare in soccorso dei due naufraghi che si erano messi in salvo grazie ad una zattera di salvataggio. Ancora ignote le cause dell’affondamento.