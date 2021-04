Cupra Marittima: fine dello screening sulla popolazione scolastica, due sospetti casi positivi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gianni Schiuma noto dj e imprenditore della Riviera delle Palme continua a sorprendere il suo pubblico. E questa volta lo fa con un libro” Solo l’amore ci salverà”, un progetto al quale si è dedicato durante la pandemia.

Gianni Schiuma che nel suo percorso di vita ha visto sempre il bicchiere mezzo pieno nonostante le difficoltà, ha capito che bisognava dare un peso differente alle vicende della vita. E queste, più erano diverse tra loro, e più tutte avevano una sola formula per essere comprese: l’amore.

Dopo un’infanzia che non gli ha risparmiato dolori e un’adolescenza in una società in rivolta, con degli amici coraggiosi ha creato nell’82 il Why Not, un locale alternativo che ha fatto storia. Da lì la sua carriera come DJ non si è più fermata. Ha lavorato in oltre cento locali, tutti diversi tra loro e tutti carichi di emozioni. Nel libro sono riportate le sue esperienze professionali, i suoi racconti e tanti aneddoti sul mondo della notte e non solo. Con sana riconoscenza Gianni ha voluto citare le persone con cui ha condiviso queste esperienze, a volte difficili e quasi sempre indimenticabili. Quando si lavora per creare gioia tra le persone che per poche ore vogliono liberarsi in un locale, si arriva a comprendere che… solo l’amore ci salverà.

All’interno del libro il lettore troverà un link privato dal quale potrà:

ascoltare playlist create da Gianni delle sue canzoni più rappresentative dei vari locali in cui ha lavorato;

scaricare i file delle sue canzoni, non solo “Pelato pelato…”

vedere foto e video mai pubblicati di alcuni vicende raccontate nel libro.