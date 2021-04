Fermo: 11 multe elevate a Pasquetta, coprifuoco violato e spostamenti non consentiti

FERMO. Finisce in parità dopo 95 minuti di grande battaglia in cui il Perugia va avanti e la Fermana reagisce trovando il punto che vale quota 40 punti. Ritmi non altissimi in avvio di gara anche per il grande caldo che condiziona in parte i ventidue in campo. Il Perugia cerca di manovrare e trova il vantaggio al minuto 18’ con la stoccata di Elia che anticipa la difesa avversaria sul fendente di Di Noia. Fermana che va sotto e rischia ancora due volte con Falzerano che colpisce i legni. Fermana che non si scompone e resta in gara, sfiorando il pari con Boateng che supera anche l’estremo ospite ma calcia fuori. Perugia che resta in dieci per il rosso a Vano e l’inerzia cambia. Match che si anima nella ripresa con la Fermana che trova il pari: spunti di Neglia, prolunga di testa per Boateng che infila il pareggio. Fermana in fisucia che ha buonissime occasioni con Scrosta e Fabris che sfuorano il gol del vantaggio. Si sbilancia il Perugia e la Fermana che trova ancora situazioni pericolose: Urbinati scambia benissimo con Fabris e arriva al tiro mancando la porta, poi è il turno di Neglia che di un soffio non aggancia da due passi e poi Cais di testa su angolo dalla destra. Finale concitatissimo in campo con le due squadre che ci provano fino alla fine.

IL TABELLINO

FERMANA – PERUGIA 1-1

FERMANA (4-4-2): Ginestra; Rossoni (5’ st Fabris), Manetta, Scrosta, Sperotto (5’ st Mordini); Iotti (22’ st Grossi), Urbinati, Graziano (22’ st Mosti), Neglia; Cais, Boateng (25’ D’Anna)

All. Cornacchini

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Cancellotti, Monaco, Angella (28’ st Melchiorri), Di Noia (28’ st Minesso); Kouan, Moscati, Sounas (16’ st Crialese); Elia (34′ pt Vano), Falzerano; Murano (16’ st Bianchimano

All. Caserta

ARBITRO: Daniele Rutella di Enna

RETI: 18′ Elia, 10’ st Boateng

NOTE: ammoniti Elia, Moscati, Rossoni, Crialese, Kuan, Fabris e Minesso. Espulso al 35′ pt Vano (P) per gioco violento. Recupero 0’ + 5’

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan