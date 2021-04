Ascoli Piceno, gazebo gratuiti alle farmacie per somministrazione dei vaccini anti-Covid

ASCOLI PICENO – L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno concederà gazebo gratuiti a tutte le farmacie pubbliche e private del comune per la somministrazione dei vaccini anti-Covid negli spazi esterni adiacenti le farmacie stesse. «Abbiamo convocato un incontro telematico con tutte le farmacie del territorio, per illustrare la nuova misura messa in campo dalla nostra Amministrazione» ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti. «Si tratta di un’azione di sostegno e vicinanza a tutta la cittadinanza ascolana, perché oltre al suolo pubblico, già concesso gratuitamente, l’Amministrazione Comunale fornirà gazebo attrezzati per la somministrazione dei vaccini. In questo modo sarà possibile avere ulteriori spazi in cui effettuare le vaccinazioni, in modo da accogliere i cittadini all’aria aperta e senza creare assembramenti all’interno delle farmacie. In aggiunta, metteremo a disposizione i volontari di Protezione Civile come ulteriore supporto alle procedure di vaccinazione. Per superare questa emergenza è fondamentale somministrare il maggior numero di vaccini, per questo vogliamo implementare le postazioni in cui poter procedere con la vaccinazione. Continuiamo a fare squadra con la massima efficienza, restando al fianco della cittadinanza a tutela della salute collettiva» ha concluso il sindaco Marco Fioravanti.