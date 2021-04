Giulianova: calci e schiaffi ad un’anziana per una borsa, 62enne arrestato

COLONNELLA – Questa mattina è stato inaugurato l’hub vaccinale di Colonnella, il più grande dei cinque allestiti in provincia dopo quello all’Università di Teramo. Presenti al taglio del nastro, oltre al direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, a quello amministrativo Franco Santarelli e a quello sanitario Maurizio Brucchi, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Umberto D’Annuntiis, il consigliere regionale Emiliano Di Matteo e molti sindaci della Val Vibrata.

Oggi è in corso la vaccinazione di 400 over 60 e over 70. L’hub ha otto linee vaccinali che a regime arriveranno a circa duemila vaccinazioni al giorno. “Sarà il riferimento di tutta la Val Vibrata, che ha una popolazione residente di più di 70mila abitanti”, ha commentato il direttore generale Maurizio Di Giosia, “questo hub sarà un tassello importante della campagna vaccinale della Asl di Teramo. Ringrazio per la collaborazione i sindaci, l’Unione dei Comuni Val Vibrata che ha messo a disposizione i locali e la Protezione civile regionale che ha fornito gli arredi”.

Alcuni dati sulle vaccinazioni, aggiornati a sabato. Personale della scuola: 7.067 vaccinazioni su 8.212 (86,06%) Over 80: 18.349 su 20.876 (87,90%). Fragili 26.787 su 38.916 (68,83%).