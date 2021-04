Giulianova: trafficavano dall’estero carburante illegale, arrestate 3 persone

GIULIANOVA – Dopo un’operazione compiuta alle 5.00 di questa mattina, tre persone sono state arrestate, per un traffico di carburante dall’estero. I militari hanno fatto irruzione in capannone industriale in disuso alla periferia di Giulianova. In quel momento i tre, erano intenti a trasferire carburante proveniente dall’Est Europa in una cisterna di proprietà di una società campana. In totale sono stati sequestrati 28mila litri di carburante, insieme ai mezzi pesati utilizzati per il trasporto.