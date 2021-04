Martinsicuro: 35enne perde la vita investito da un treno

TERAMO: Falsi posti blocco e travestiti da carabinieri, con lampeggianti, pettorine e palette per rapine e furti: otto i fermati, tra Teramo e Assisi (Perugia) . 11gli indagati. Falsi posti di blocco, in Umbria, due rapine tra le province di Siena Arezzo e Macerata e quattro furti aggravati con spaccata ai danni di sportelli bancomat tra Roma e Perugia. Gli uomini intervenivano con carroattrezzi rubati e si davano alla fuga con auto rubate, il tutto anche sotto look down i rapinatori non si sarebbero mai fermati. In due di questi furti il bottino è stato di almeno 100mila euro. In una conferenza stampa il procuratore capo di Siena Salvatore Vitello ha definito l’organizzazione “spregiudicata e formata da abili criminali”.