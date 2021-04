Martinsicuro: sospese le attività didattiche per quattro classi della scuola dell’infanzia

TERAMO – L’episodio è avvenuto all’una circa di notte in piazza Garibaldi a Teramo. Cinque persone, oltre a risultare in evidente stato di alterazione, stavano violavano il coprifuoco. I cinque, avrebbero rifiutato di sottoporsi all’identificazione e uno di loro, avrebbe anche cominciato a spintonare i poliziotti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno provveduto a calmarlo e ridurre il tasso alcolico nel sangue, risultato elevatissimo. Il 32enne, è stato successivamente denunciato per resistenza pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e gli sono state contestate le sanzioni amministrative per ubriachezza molestia e violazione della normativa anti-Covid. Anche sugli altri 4 (tutti tra i 30 e 40 anni) sono stati sanzionati.