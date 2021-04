Martinsicuro: uomo violento minaccia moglie e figlio, allontanato e denunciato

MARTINSICURO – Un uomo è finito nei guai con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Ormai da tre anni, maltratta la moglie ed il figlio adolescente, sottoponendoli sistematicamente a comportamenti prevaricatori e creando all’interno del proprio nucleo familiare un clima di tensione e paura. Inoltre controllava in maniera ossessiva qualsiasi spostamento della moglie e, quando riscontrava cose a lui non congeniali, la offendeva con epiteti volgari e la colpiva con schiaffi sul viso, calci e pugni sul corpo, anche alla presenza dei figli minori. Lo stesso atteggiamento era riservato al figlio adolescente. L’uomo dopo la notifica del provvedimento, è stato allontanato da casa.