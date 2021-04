Oroscopo mese Maggio 2021

ARIETE: Maggio sarà il mese ideale per nuovi incontri che potrebbero far rifiorire l’amore. Per i single potrebbe rivelarsi molto divertente ed allegro Mantenete un dialogo con le persone cui tenete di più.

TORO: Mese della passione. Occhio alla salute. Non trascuratela e se avvertite dei malesseri con riferimento a tiroide e sbalzi di pressione, curatevi.

GEMELLI: Tutto per voi dovrebbe filare liscio soprattutto in amore. Avrete infatti tanta voglia di amare. Ma anche nel campo fisico tutto andrà bene. Sul lavoro progetti che poi svilupperanno durante l’estate .

CANCRO: Desiderio di rinnovare i vostri legami affettivi e riuscirete anche a rendere più stabile e duraturo il vostro legame di coppia. Importante mettere da parte vecchi rancori.

LEONE: Mese da dedicare alla famiglia. Attenzione ai legami d’amore, potreste essere tentati a nuove avventure. Prudenza in amore e nel lavoro. Riflettete bene prima di prendere decisioni.

VERGINE: Maggio è il mese in cui sarete protagonisti in ogni campo. Non badate al giudizio degli altri e non fatevi condizionare.

BILANCIA: Svolte importanti sono attese nel lavoro e in amore. Un viaggio a fine mese potrebbe restituirvi l’ottimismo aiutandovi a superare le ambiguità.

SCORPIONE: Sistemate le questioni in campo familiare, professionale e lavorativo. Evitate lo stress e cercate di non innervosirvi per non trovarvi in situazioni spiacevoli. Abbandonatevi all’amore.

SAGITTARIO: La vostra creatività esploderà. L’importante è mostrarvi positivi anche se avete dei problemi. Occhio all’amore, potrebbero arrivare inaspettati colpi di fulmine.

CAPRICORNO: Idee geniali per trovare il giusto equilibrio fra la vostra vecchia vita e la nuova. Ma non dovrete aspettare le occasioni, dovrete essere voi a favorire le condizioni . Dedicatevi di più alla famiglia.

ACQUARIO: Periodo attivo e ricco di imprevisti con cui affrontate con forza. Concedetevi momenti di riposo e relax. Non stressatevi oltre misura e se possibile prendetevi anche una vacanza.

PESCI: Il mese di Maggio si apriranno nuovi scenari e nuove situazioni. Guadagnerete in quantità ma soprattutto in qualità. Ottimi gli incontri per chi è solo.