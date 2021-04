Previsioni meteo Marche e Abruzzo oggi domani e dopodomani

ROCCAMONTEPIANO: Un uomo di 61 anni di Roccamontepiano, ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente. L’uomo guidava un’Alfa 166 che sbandando, è andata a finire contro una pensilina dell’autobus e in seguito all’impatto si è ribaltata. E’ successo a Roccamontepiano lungo la strada provinciale in località Terranova di Roccamontepiano (Chieti). Sono giunti i soccorsi, vigili del fuoco, carabinieri e il 118 che non ha potuto che constatare il decesso.