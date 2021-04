San Benedetto del Tronto: trovato materiale per telefonia vicino ad un bidone, forse oggetto di furto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il ritrovamento risale alla notte di martedì 6 aprile. In via Marinai D’Italia angolo Via Oleandri, vicino ad un bidone della spazzatura, sarebbero state rinvenute 175 confezioni integre, contenenti vetri e pellicole protettive per telefoni cellulari ed altro materiale che potrebbero essere oggetto di furto in qualche attività commerciale di telefonia mobile. Gli uomini della Polizia stanno indagando al fine di risalire alla proprietà degli oggetti.