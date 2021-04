San Benedetto del Tronto: viaggia senza biglietto e aggredisce il capotreno, arrestato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO: La Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto ha arrestato ieri un cittadino residente a San Benedetto del Tronto con precedenti, per i reati di resistenza, lesioni e minaccia aggravata nei confronti di pubblico ufficiale. Per il servizio di controllo disposto alla stazione di S. Benedetto a bordo del regionale 19691 diretto a Pescara, un viaggiatore con un cane privo di biglietto, ha avuto atteggiamenti aggressivi verso il capotreno che gli aveva chiesto il biglietto. Gli agenti della Polfer hanno fatto scendere l’uomo dal treno poiché si trovava in stato di alterazione psicofisica, dovuto ad abuso di alcool. Il viaggiatore ha iniziato a protestare e aggredire verbalmente i poliziotti, lanciando un bicchiere di carta contenente vino e togliendosi la mascherina in segno di protesta e urlando scagliandosi con violenza aggredendoli, minacciandoli di morte e colpendone uno al volto con un pugno.