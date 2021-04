CIVITANOVA MARCHE – Ai sensi dell’art. 54 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), si ricorda che è possibile inoltrare istanza per l’esonero dal pagamento della TARI (Tassa sui rifiuti) 2021 a partire da giovedì 8 aprile e fino al 02.11.2021 su apposita modulistica firmata dal capofamiglia e/o il convivente anagrafico o, in caso di utenti inabilitati, interdetti o amministrati rispettivamente dal curatore, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, indicando l’intestatario del tributo e il numero avviso riportato nella cartella (in alto a sinistra).

L’accesso al beneficio è determinato dal requisito della residenza anagrafica nel territorio del Comune di Civitanova Marche e dal possesso di attestazione ISEE ( o ricevuta di presentazione della D.S.U), in corso di validità (da allegare in copia alla domanda), riferita al nucleo familiare di appartenenza di valore inferiore a € 4.892,15.

Non potrà essere richiesto esonero di pagamento della tassa per anni precedenti quello in corso.

Eventuali rate del tributo già pagate non saranno oggetto di rimborso.

Le richieste regolarmente presentate in presenza dei requisiti previsti sospendono l’applicazione delle sanzioni e degli interessi per l’eventuale ritardato pagamento.

I moduli per le richieste sono disponibili sul sito del Comune di Civitanova Marche a partire da giovedì 8 aprile 2021 e non dovrà essere presentata copia di avviso di pagamento in quanto i dati sono acquisiti d’ufficio.

Le domande potranno essere inviate per posta, per e-mail: protocollo@comune.civitanova.mc.it per pec: comune.civitanovamarche@pec.it o potranno essere presentate con le modalità ordinarie quindi anche con presentazione diretta al protocollo.

Per eventuali, ulteriori informazioni, potrà essere contattato l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0733/822248