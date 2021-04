Grottammare, screening gratuito per la popolazione scolastica

MONTEPRANDONE – La Ciip Cicli Integrati Impianti Primari spa ha comunicato l’interruzione del flusso idrico per il giorno martedì 18 maggio 2021.

Le zone interessate dichiara l’informativa del Comune di Monteprandone saranno: Centro urbano, Centobuchi, contrada Collenavicchio, contrada Macigne, via Spiagge, via XX Settembre, S.S. 4, Via 80ma, 81ma, 85ma, 86a, 87a Strada, via Fosso Nuovo, via Fosso Antico, contrada San Giacomo, contrada Monterone, S.P. 54, via Gonzaga, via San Sebastiano, contrada Sant’Angelo, contrada San Donato, contrada Bora Ragnola, S.P. 71, via del Terziario, contrada Isola, via Scopa, via della Barca, via dell’Artigianato (e traverse) e aree limitrofe.

L’interruzione sarà dalle ore 9 alle ore 21.

Leggi la comunicazione della Ciip del 20 aprile 2021.