Serie B: importante successo dell’Ascoli contro il L.R.Vicenza

Tommaso D’Orazio, ex della sfida, ha commentato così la sconfitta dei bianconeri:

“Eravamo riusciti a sbloccare la partita, ma avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio, invece allo scadere della prima frazione di gioco abbiamo subito il pari avversario, che è stato una vera doccia fredda. Nel secondo tempo siamo andati sotto dopo qualche minuto e questo ci ha tagliato le gambe. Era uno scontro diretto e l’avversario era alla nostra portata, ci tenevo a fare bene in questo stadio, è stato emozionante tornare da avversario, ma avrei voluto conquistare i punti salvezza. Nel finale abbiamo provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ho avuto anche l’occasione da gol, ma l’arbitro sul passaggio di Bidaoui ha visto la palla uscire sul fondo e ha annullato la rete. Ora non serve fare calcoli, dobbiamo pensare a una gara per volta, è un vero peccato non essere riusciti a fare punti qui, ma lunedì abbiamo un’altra sfida importante, quindi domani analizzeremo tutto quello che non ha funzionato e ci proietteremo sul Vicenza perché in questa fase non ci possiamo permettere cali di concentrazione”.

L’unica nota lieta di giornata è il primo gol in carriera per il difensore Quaranta arrivato sugli sviluppi di un calcio piazzato:

“Avevamo provato molto i calci piazzati in settimana, soprattutto questo, con Sabiri che crossava al centro per il colpo di testa vincente. Finalmente oggi eravamo riusciti a sfruttarlo a dovere, considerando che, da quando c’è Mister Sottil, una sola volta ci eravamo andati vicino con Bosco nel match col Brescia in casa. E’ chiaro che la mia è una gioia a metà, avrei voluto festeggiare con la vittoria dell’Ascoli. Un vero peccato perché ai fini del risultato il mio gol è stato inutile. Dopo il vantaggio, abbiamo avuto un’occasione con Bidaoui, ma poi è arrivato il gol del Cosenza. Con un tempo ancora da giocare, era tutto possibile. Nella ripresa siamo scesi in campo per vincerla, ma abbiamo subito il 2-1 e non siamo riusciti a recuperare lo svantaggio. Nel finale ci siamo spinti in attacco, andando vicino al gol con D’Orazio – ma la rete è stata annullata – e con i tiri di Simeri e Parigini. Questa è una sconfitta che fa male, ma che va subito archiviata perché lunedì abbiamo un’altra finale”.

I bianconeri, che nella tarda serata di ieri hanno fatto rientro ad Ascoli dalla trasferta di Cosenza, sono andati direttamente in ritiro da stamattina. Allenamento al Picchio Village.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan