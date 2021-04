SPAL-Ascoli: numeri, curiosità, probabili schieramenti

ASCOLI PICENO – Spogliatoio bianconero euforico per la conquista dei tre punti contro la più quotata formazione brianzola.

Ai microfoni della responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione dell’Ascoli Valeria Lolli, l’allenatore Andrea Sottil, il match-winner Dario Saric e il difensore Fabrizio Cacciatore al suo esordio in maglia bianconera.

“Giocavamo contro una corazzata, formata da calciatori di Serie A, conoscevamo l’importanza e la difficoltà della partita, ma faccio tanti complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano, hanno giocato con ordine tattico e disciplina, cercando di fare le cose che abbiamo provato. Nel primo tempo potevamo essere più precisi, abbiamo avuto l’occasione per portarci in vantaggio con Bidaoui, un episodio che avrebbe potuto penalizzarci, invece la squadra ha reagito, è venuta fuori, abbiamo giocato come piace a me, col cuore, tutti si sono messi a disposizione per vincere la gara. E’ stata una vittoria che i ragazzi hanno voluto fortemente. Saric? E’ un elemento molto valido, importante in questa squadra, stiamo lavorando molto con tutto il reparto per l’inserimento continuo delle mezzali; e oggi è arrivato un gol provato tante volte in allenamento, un bel cross di D’Orazio e l’inserimento di Dario con un ottimo impatto sul pallone, sono contento per lui e per i ragazzi, questa è la strada.

Salvezza diretta? Non mi interessa, continuerò a dirlo sempre, guai a chi parla di salvezza diretta, ragioniamo partita alla volta, il prossimo obiettivo si chiama Spal”.

Primo gol in Serie B e con la maglia bianconera per il centrocampista Dario Saric:

“Sono felicissimo, ci tenevo tanto a segnare, la partita era importantissima e aver siglato il gol vittoria, contro una delle migliori squadre del campionato, è incredibile. I tre punti ci danno morale e la voglia di andare a vincere la prossima.

Il primo tempo è stato di contenimento, cercavamo di ripartire in contropiede, siamo andati vicini al gol con Bidaoui; nella ripresa abbiamo preso bene le misure, trovando più spazi e siamo riusciti a segnare. L’azione del gol la proviamo spesso in allenamento, cross perfetto di D’Orazio, ho letto bene il tiro e mi sono inserito. Se avessi fatto gol sotto la Curva Sud piena sarebbe venuta giù, speriamo che presto la gente torni allo stadio”.

Fabrizio Cacciatore al termine del match ha commentato così il suo rientro in campo e la prestazione della squadra:

“Giocare dopo tanto tempo una gara ufficiale è sempre una grande emozione, sono contento perché è arrivata la vittoria, quindi porto con me un esordio in bianconero e un rientro in campo speciali. Mi sono trovato bene coi compagni di reparto, ho imparato a conoscerli bene in quest’ultimo mese. Il Mister oggi mi ha chiesto solidità difensiva, ma anche di dare una mano a Saric che in quel momento faceva il quinto di difesa in un ruolo che non aveva mai ricoperto”.

