Successo a Fossacesia per la somministrazione speciale del vaccino Astrazeneca

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova informa la cittadinanza che, al fine di agevolare le procedure telematiche di prenotazione del vaccino anti Covid – 19, le persone dai sessant’anni in su che non hanno dimestichezza con il web, o che vivono in luoghi particolarmente isolati non raggiunti dalla copertura internet, possono rivolgersi ai Carabinieri di Giulianova, nei cui uffici troveranno a disposizione il comandante di Stazione che offrirà loro assistenza in tale operazione. Nel caso in cui gli interessati, per qualsiasi motivazione siano impossibilitati a recarsi in Caserma, potranno telefonare e fissare un appuntamento a casa propria, dove verranno raggiunti dai militari, che procederanno alla prenotazione tramite gli strumenti informatici in dotazione all’Arma dei Carabinieri.

L’amministrazione ringrazia sentitamente l’Arma dei Carabinieri ed in particolar modo il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova Vincenzo Marzo ed il comandante della Stazione Angelo Varletta, per l’importante servizio offerto alla comunità.