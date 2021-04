Teramo: hashish e marijuana sequestrate, arrestato 29enne

TERAMO – I sindaci Giulianova e Martinsicuro, Jwan Costantini e Massimo Vagnoni, a seguito dell’ordinanza recentemente emanata dalla Regione Abruzzo che pone in zona rossa i due comuni fino a domenica 2 maggio, chiedono urgentemente un tavolo di confronto all’Unità di Crisi e alla Asl di Teramo.

“La richiesta di un tavolo di confronto si rende assolutamente necessaria al fine di capire le ragioni che hanno portato l’unità di crisi e la Asl alla decisione della zona rossa per i nostri comuni – dichiarano i primi cittadini – anche in considerazione degli esigui numeri dei contagi ed il trend in netta diminuzione nell’ultima settimana ed in base ai dati forniti da alcuni comuni limitrofi che evidenziano una situazione analoga o, addirittura peggiore della nostra. Alla luce di questo ci auguriamo che sia possibile rivedere l’ordinanza prima della giornata di venerdì 30 aprile. L’ulteriore danno economico che subiranno le nostre realtà non è quantificabile ed è nostro diritto avere chiarezza sulla ripartizione delle zone rosse”.