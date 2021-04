Teramo: sorpreso con 249 piante di marijuana, arrestato 37enne

TERAMO – Un 37enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri del Commissariato di Atri, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di marijuana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con 249 piante di marijuana, di altezza media di circa 80 centimetri, che sono state sottoposte a sequestro unitamente al complesso impianto di irrigazione e coltivazione della sostanza. Sottoposte a sequestro anche tutte le attrezzature per la essicazione, la pesatura ed il confezionamento della sostanza, che se immessa sul mercato, avrebbe fruttato tra i 50 e i 70 mila euro. Il 37enne è stato arrestato e ora si attende l’udienza di convalida del fermo.