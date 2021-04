Ultim’ora. Samb: ammenda e quattro punti di penalizzazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A seguito delle indagini effettuate dopo una denuncia, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto, due uomini sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di truffa in concorso. Da quanto appreso, la vittima, in seguito alla vendita online di un divano letto, avrebbe eseguito, dopo alcuni raggiri, una operazione sullo sportello bancomat dell’Ufficio Postale di via Curzi a San Benedetto del Tronto, su di una carta PostePay Evolution di 200 euro di proprietà del truffatore. Una volta effettuata la ricarica a sua insaputa, il denunciante non riceveva il promesso pagamento dal presunto acquirente.