Teramo, alta velocità, collegamento ferroviario con Roma. Di Bonaventura: “Noi ci è mai stato presentato alcun progetto”

GIULIANOVA – Sono iniziati stamane i lavori di realizzazione della rotatoria di un tratto di via per Mosciano, la strada di prosecuzione di via Migliori che conduce alla frazione di Case di Trento, come già anticipato un mese fa dal sindaco Jwan Costantini.

La Giunta comunale ha raccolto le richieste dei residenti della zona che, da anni, segnalano l’elevata velocità dei mezzi che transitano in quel tratto di strada, quello del ponte sul fosso Mustaccio, alla confluenza di traversa Cerulli, via Colle d’Oro e via per Mosciano, rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità.

“Come promesso sono partiti oggi gli interventi di realizzazione della rotatoria di via per Mosciano, all’altezza del ponte di fosso Mustaccio – dichiara il primo cittadino- la struttura stradale fungerà da dissuasore e rallentatore per tutti i mezzi che, da sempre in quel punto, procedono a velocità elevata. Ricordiamo infatti, negli anni, i numerosi incidenti stradali, anche mortali, che si sono verificati in questo tratto. All’interno della rotonda stradale, inoltre, verrà posizionato un cartello di benvenuto in città. Nostro primario obiettivo è la sicurezza dei cittadini e, a tal proposito, ricordiamo gli altri interventi effettuati in questa zona del territorio comunale, come l’installazione di autovelox e di altri sistemi rallentanti, oltre al rifacimento degli asfalti”.