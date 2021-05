Giulianova, 700 ombrellini per le vie della città con eventi e inaugurazione nuova piazza Dalmazia

VASTO – “Come è appena accaduto con il Giro d’Italia, anche l’organizzazione della 19ª edizione Giochi del Mare sarà l’occasione per dimostrare che l’Abruzzo è assolutamente all’altezza di ospitare importanti manifestazioni sportive di livello internazionale e, grazie all’efficenza mostrata nei mesi passati con la gestione della pandemia, di poterlo fare garantendo la massima sicurezza per gli atleti e per il pubblico”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione della conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione dei Giochi del Mare che si terranno dal 4 all’8 giugno a Vasto (CH). “Abbiamo sempre creduto nell’importante veicolo promozionale rappresentato dai grandi eventi sportivi per la promozione del territorio per la crescita sociale, culturale ed economica della nostra regione”, ha aggiunto Marsilio. “Speriamo che proprio in occasione dei Giochi del Mare si possa concretizzare anche il ritorno in zona bianca della Regione Abruzzo, sarebbe sicuramente un momento simbolico molto bello poterlo festeggiare mentre migliaia di persone parteciperanno sulla suggestiva spiaggia di Vasto a questo importante evento sportivo”. Alla conferenza stampa, che si è tenuta questa mattina a Roma, presso il Villaggio Olimpico del CONI, alla presenza del Presidente Giovanni Malagò, erano presenti in rappresentanza della Regione Abruzzo anche l’Assessore regionale allo sport, Guido Quintino Liris, e il Consigliere regionale Sabrina Bocchino. Liris ha ricordato che “i Giochi del Mare sono composti da più di 20 discipline sportive che si svolgeranno sia sulla sabbia che nel mare, pubblico e atleti potranno così godere pienamente sia dell’ambiente che dell’acqua cristallina di Vasto, con il litorale di oltre sette chilometri certificato quest’anno con la Bandiera Blu dalla Foundation for Environmental Education. Nel corso della manifestazione verrà data grande attenzione alla prevenzione e alle disabilità- ha continuato Liris- mentre la kermesse sportiva sarà inaugurata con due tentatativi di record del mondo di apnea che vedranno protagoniste due donne: la varesina Livia Bregonzio, pluri-campionessa di specialità e Ileneia Colanero, di Lanciano, al suo primo tentativo di primato internazionale tra i disabili.” Proprio sul tema delle donne è intervenuta la Consigliera regionale Sabrina Bocchino, sottolineando che in questa edizione dei Giochi del Mare, “abbiamo voluto dare simbolicamente un euro in più a tutte le donne che lavoreranno e si impegneranno nella manifestazione, per poter portare all’attenzione di tutti il tema del divario salariale, che in Italia penalizza fortemente le donne, sperando di sensibilizzare il più possibile i cittadini su questa grave diseguaglianza.”