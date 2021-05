Abruzzo: area di 13 ettari sequestrata

PESCARA – Il fatto è avvenuto questa notte, intorno all 3 in via Marconi. Un 46enne di Pescara, domiciliato a Spoltore, non si sarebbe fermato all’alt di una pattuglia della Guardia di Finanza. Durante l’inseguimento, i militari si sarebbero accorti che l’uomo era armato di pistola. Una volante, giunta in soccorso, è riuscita a speronare l’auto del 46enne. L’uomo, prima di essere bloccato, ha tentato di investire gli agenti ed ora è accusato tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. In attesa dell’udienza di convalida, il magistrato ha disposto la consulenza psichiatrica in seguito alla quale il medico ha ritenuto necessario il ricovero in ospedale.