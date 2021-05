Abruzzo dal 7 giugno in Zona Bianca: via il coprifuoco

ROMA – Secondo quanto emergerebbe dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi di questo pomeriggio, dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca.E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti). Non c’è coprifuoco.

Potrebbero dunque essere sei, se il trend dei contagi non peggiorerà, le Regioni italiane in zona bianca a partire dal 7 giugno. Stando alla road map esaminata dalla cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e alla quale ha partecipato anche il Cts, dal primo giugno dovrebbero entrare in zona bianca Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Dal 7 giugno, sempre che il trend dei contagi e delle ospedalizzazioni resti quello attuale, potrebbe toccare ad Abruzzo, Veneto e Liguria.