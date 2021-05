Abruzzo: morto Amedeo Di Lodovico presidente della Fondazione Abruzzo Solidale Caracas

VILLA ZACCHEO (TE) : Amedeo Di Lodovico, presidente della Fondazione Abruzzo Solidale di Caracas, ed editore del quotidiano “La Voce d’Italia” si è spento all’età di 91 anni in Venezuela. Amedeo Di Lodovico era nato a Villa Zaccheo il 25 aprile del 1930 e si era diplomato geometra a Teramo. Aveva iniziato la sua attività di geometra ma emigrò in Venezuela nel 1951 insieme al fratello Filippo con il quale aveva creato l’azienda di costruzioni ARPIGRA C.A. nella quale hanno lavorato diversi compaesani emigranti in Venezuela. Nel 1964 insieme ai fratelli Rastelli Di Lodovico ha fondato la SIGET, che ha costruito gli impianti di risalita di Prati di Tivo e in Venezuela era l’Editore della “Voce d’Italia”, il più antico giornale in lingua italiana dell’America de Sud, diretto dal giornalista abruzzese Mauro Bafile. E’ stato fondatore dell’ Associazione “Abruzzesi del Venezuela”, così come della Fondazione “Abruzzo Solidale” che insieme alla Regione Abruzzo cercava di dare assistenza medica ad emigranti abruzzesi in necessità.