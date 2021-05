Abruzzo: oggi Giornata Mondiale dei bambini scomparsi

CHIETI: Oggi si celebra come ogni anno il 25 maggio, la Giornata Mondiale dei bambini scomparsi. Gli agenti della Polizia di Stato di Chieti distribuiranno per l’intera giornata agli studenti un opuscolo informativo focalizzando l’attenzione sui diversi motivi per i quali si è indotti alla fuga con il conseguente impegno della Polizia di Stato. L’opuscolo affronta la tematica del Cyberbullismo e la possibilità, anche per i minorenni vittime del bullismo, di potersi rivolgere al questore per richiedere l’ammonimento nei confronti degli autori, ma anche di poter richiedere al gestore del sito internet o del social network l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale, inclusi foto, video e audio diffusi online. Ai fini di prevenzione viene anche introdotta i segnali di violenza, dove la Polizia di Stato con il messaggio “L’Amore non conosce violenza — se hai paura non è amore- la violenza domestica è un reato — anche tu puoi fare qualcosa: non aspettare chiedi aiuto alla Polizia di Stato”. Parole di un messaggio per stimolare le persone vittime di violenza di genere a rivolgersi senza indugio, e soprattutto senza ritardo, alle Forze di Polizia. In ogni Questura è presente l’Ufficio Minori, per i bambini e le famiglie in difficoltà, nonché le sezioni specializzate sullo sfruttamento dei minori delle Squadre Mobili. Nella Giornata Mondiale ricordiamo i bambini scomparsi in Italia, dove dal 1974 ad oggi nel nostro paese sono scomparsi 2.000 bambini italiani, ai quali si sommano altri 3.000 extracomunitari. Questo fenomeno è in crescita esponenziale e coincide con l’aumento dei fenomeni soprattutto migratori. In Abruzzo sono 17 i bambini scomparsi negli ultimi due anni, tutti minorenni non accompagnati, extracomunitari, dei quali si è persa ogni traccia.