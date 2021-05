Aquila: oggi l’autopsia del giovane trovato senza vita

GIULIANOVA: Il proprietario del Caffè La Cupola, Gianluca Marcellusi, in piazza Buozzi nel centro storico di Giulianova è stato aggredito da due clienti perché non ha voluto servire i caffè al bancone come previsto nell’ultima normativa Covid. I due sono fuggiti ma sono stati notati da alcuni passanti. Il proprietario del bar, invece, è finito in pronto soccorso per le cure del caso. Sull’episodio è intervenuto il sindaco Jwan Costantini: “A nome mio e dell’Amministrazione comunale desidero innanzitutto esprimere la più sincera solidarietà al titolare Gianluca Marcellusi, vilmente aggredito ed apostrofato ingiustamente come “razzista”, solo per aver cercato di far rispettare le disposizioni governative che impongono la consumazione all’esterno del locale – dichiara il sindaco: episodi del genere vanno condannati e non possono e non devono più verificarsi. Lavoreremo a stretto contatto con le forze dell’ordine ed i commercianti stessi al fine di prevenire tali situazioni. Per noi la riqualificazione del centro storico passa anche attraverso la sicurezza, oltre che negli interventi portati a termine in questi due anni come quelli di restyling di piazza Buozzi e Corso Garibaldi o come l’installazione massiccia di sistemi di videosorveglianza”.