Martinsicuro, c’è tempo fino al 1 giugno per presentare la propria partecipazione al concorso “Balconi Fioriti”

MARTINSICURO – L’Amministrazione comunale di Martinsicuro informa che c’è tempo fino al prossimo 1 giugno per partecipare alla 2° edizione del concorso “Balconi Fioriti”. Si ricorda che la partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti i cittadini residenti a Martinsicuro e Villa Rosa che dispongono di un balcone, davanzale o finestra fronte strada (di qualsiasi genere o dimensione) e che si impegnano, a proprie spese, ad arredarli con piante e fiori.

Il modulo di partecipazione al concorso è disponibile presso l’Ufficio Turismo del Comune di Martinsicuro, nelle sedi dei Comitati di Quartiere o direttamente sul sito web istituzionale e dovrà pervenire, presso l’Ufficio Protocollo (a mano o per via telematica all’indirizzo protocollo@comune.martinsicuro.te.it) entro martedì 1 giugno 2021 completo di ogni parte e corredato da un paio di immagini della riqualificazione floreale dello spazio prescelto.

“Il concorso ha, come obiettivo, quello di rendere sempre più bello, gradevole ed ospitale il nostro territorio comunale attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo sicuramente poco costoso, ma di grande effetto cromatico, estetico e scenico, ma soprattutto capace di trasformare lo scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza o un palazzo in un qualcosa di unico, irripetibile, che caratterizza l’architettura urbana” dichiarano, a nome dell’Amministrazione, il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Presidente del Consiglio, Emma Zarroli, che ha ideato e fortemente voluto questo concorso.

Il periodo di riferimento per la valutazione andrà dal 20 al 30 giugno e durante questo lasso di tempo il partecipante dovrà garantire il mantenimento delle caratteristiche del luogo che ha iscritto al concorso. Saranno assegnati 9 premi consistenti in un manufatto in ceramica da elargire al primo classificato del balcone fiorito facente parte di ogni quartiere. I quartieri da premiare saranno i seguenti: Quartiere Anfiteatro, Quartiere Nuova Rosa, Quartiere Santa Rita, Quartiere Campo Casone, Quartiere San Pietro (Giardino), Quartiere Sacro Cuore, Quartiere Tronto, Quartiere Santa Lucia e Quartiere Franchi. La proclamazione e la premiazione dei vincitori si terrà nel periodo estivo in una data che sarà comunicata dall’Amministrazione prossimamente.

“Quest’anno il concorso “Balconi Fioriti” si carica di un significato forse ancora più importante – spiegano Vagnoni e Zarroli – dopo un anno e più di emergenza sanitaria infatti stiamo pian piano uscendo dalla pandemia che ci ha tenuto bloccati e chiusi in casa per tanto, troppo tempo e c’è quindi voglia di riuscire, di riprendere la nostra vita, di socialità e di stare all’aria aperta. La stagione estiva che ci apprestiamo a vivere, ne siamo certi, sarà quella della ripartenza per Martinsicuro che potrà contare, dopo ben 8 anni, sul ritorno della Bandiera Blusulle proprie spiagge. Per questo ci dobbiamo preparare ad accogliere, nel miglior modo possibile, i tanti turisti che sceglieranno il nostro territorio e le sue bellezze per le proprie vacanze, mostrando il nostro lato migliore, quello più bello. Per questo invitiamo tutti i nostri concittadini a partecipare numerosi per mostrare il lato più bello e fiorito di Martinsicuro”.