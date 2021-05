Chievo-Ascoli: Sottil ne convoca 24. L’Arbitro è giuliese

ASCOLI PICENO – Al termine della gara Patron Pulcinelli e il Direttore Sportivo Polito hanno esternato in sala stampa tutta la propria soddisfazione

“La salvezza ha un sapore fantastico” – ha dichiarato il n. 1 di Corso Vittorio Emanuele – Questa città e questo popolo meritano la Serie B, la maggior parte dei tifosi ci è stata vicina, qualcuno ci ha criticato, anche giustamente, ma questi ragazzi hanno dato tutto, oggi abbiamo centrato la quarta vittoria consecutiva al Del Duca, cosa che non accadeva da 10 anni. Un grandissimo applauso alla squadra, al Direttore Sportivo e a Mister Sottil che con tanta umiltà e impegno si sono messi a lavorare e ci hanno creduto dal primo all’ultimo giorno. Nel corso della stagione la fiducia ha vacillato quando abbiamo fatto 6 punti in 15 partite o quando con Delio Rossi abbiamo ottenuto 1 punto in 6 gare, ma in quel momento con il DS ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi al lavoro. Se poi pensiamo che la squadra è scesa in campo oggi era composta per nove undicesimi da chi c’era da inizio stagione, vuol dire che tutto sommato non era stato fatto un cattivo lavoro, ma solo una cattiva gestione”.

Queste le prime parole del DS:

“Sono abituato a dare al lavoro una impronta piramidale, nel calcio più snella è la Società e più si ottiene. Quando si sbaglia ci sono Direttore, Allenatore, Patron e squadra. Quando incontrai il Patron la prima volta a Roma gli dissi che nel momento in cui non avrei potuto più incidere, non ci sarei stato più. Cosenza è stato il punto più basso dal mio arrivo. Dopo quella partita ho detto al Patron “Ti porterò alla salvezza”. Il giorno successivo ho tirato fuori gli artigli, ho avuto uno scontro forte con la squadra e c’è stato un confronto fra i ragazzi. Da lì siamo ripartiti fino ad arrivare con una giornata di anticipo a una salvezza insperata, un’impresa quasi impossibile. Ringrazio il Patron, che ha messo tanti soldi in questa società e che mi ha dato carta bianca, ringrazio la mia famiglia e una città che non ha potuto vivere insieme a noi questa gioia. Ringrazio i magazzinieri, i fisioterapisti, i dottori, la sede, l’addetto stampa, il team manager, professionista di altissimo livello”.

Mister Sottil, che ha assistito al match dalla tribuna causa squalifica, ha commentato così la salvezza conquistata dall’Ascoli con una giornata di anticipo:

“Questa è una grandissima impresa, frutto di un lavoro duro. Tutti sono stati straordinari. Quando ho accettato questo incarico ho sempre avuto la certezza di poter centrare l’obiettivo, anche se sapevo che sarebbe stato molto difficile. Vedevo nella quadra un potenziale e sia io che il DS, che conosco come uomo e come Direttore, dotato di caparbietà e decisione, siamo sempre stati convinti di potercela fare.

Ai ragazzi non posso che fare i complimenti, sono stati tutti magnifici. La dedica è per la famiglia, mia moglie e i miei figli, una dedica anche per mia mamma, che sarebbe stata molto contenta. I ringraziamenti sono per Ciro Polito, che mi ha scelto, fra noi c’è stima reciproca, ringrazio il Patron, che ha avallato la scelta, è stato sempre presente e ci ha lasciati lavorare. Devo ringraziare il mio staff, fondamentale, composto da grandi professionisti così come tutti coloro che ho trovato qui, siamo stati tutti squadra. Ho vinto campionati in C, ma questa è la più bella vittoria da quando alleno”.

