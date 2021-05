Civitanova, revocato divieto di balneazione

Effettuato quest’oggi il sorteggio delle gare di Andata e Ritorno del Primo Turno Play Off Nazionale in programma nelle date e con gli orari d’inizio sotto indicati:

PRIMO TURNO PLAY OFF NAZIONALE

GARE DI ANDATA – DOMENICA 23 MAGGIO 2021

GARA 1

FERALPISALÒ – BARI Ore 17.30

GARA 2

MATELICA – RENATE Ore 17.30

GARA 3

PALERMO – AVELLINO Ore 17.30

GARA 4

ALBINOLEFFE – MODENA Ore 17.30

GARA 5

PRO VERCELLI – SÜDTIROL Ore 15.30 Diretta Rai Sport

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021

GARA 1

BARI – FERALPISALÒ Ore 17.30

GARA 2

RENATE – MATELICA Ore 17.30

GARA 3

AVELLINO – PALERMO Ore 20.45 Diretta Rai Sport

GARA 4

MODENA – ALBINOLEFFE Ore 17.30

GARA 5

SÜDTIROL – PRO VERCELLI Ore 17.30

Modalità di svolgimento

Il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 5 incontri in gare di andata e ritorno.

Le squadre “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa.

Le squadre che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale.

In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare.

In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso al Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale la squadra “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo VI), dell’Allegato A) del Com. Uff. n. 114/A della F.I.G.C. del 12.11.2020 (Com. Uff. n. 65/L di Lega Pro del

13.11.2020).

Il Comunicato ufficiale

