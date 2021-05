Colonnella: evita il controllo dei carabinieri e si schianta contro un muro, arrestato 30enne

TERAMO – L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 17 maggio, sull’autostrada A24, nel tratto compreso tra le gallerie Collurania e Carestia, sulla carreggiata in direzione L’Aquila. Un uomo di 52 anni a bordo della sua auto si sarebbe scontrato con un furgone che trasportava mobili per arredamento e su cui viaggiavano due colleghi di lavoro. A causa dl violento impatto, il 52enne sarebbe morto sul colpo. Per i due passeggeri del furgone invece, si è provveduto per il trasferimento in ospedale a causa dei traumi e delle ferite riportate. Sul posto anche la Polizia per effettuare i rilievi dell’incidente e regolare il traffico veicolare.