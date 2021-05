Covid-19, i dati del contagio a Giulianova

TERAMO – “Il 4 settembre del 2018 con un intervento in aula alla Camera ho denunciato la disattivazione dell’unico bancomat nel comune di Pietracamela e dell’area turistica montana circostante, un servizio essenziale per gli abitanti, per le attività della zona e per i turisti. Oggi, dopo quasi tre anni e dopo aver sollecitato gli istituti bancari della provincia di Teramo a un interessamento affinché i cittadini non perdessero questo importante presidio, possiamo finalmente annunciare che Pietracamela avrà di nuovo uno sportello automatico per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni, grazie all’intervento di Poste Italiane che installerà un Postamat di ultima generazione, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24″ – annuncia il deputato della Lega Antonio Zennaro – ” Un lavoro di sinergie istituzionali con il sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia, e Poste Italiane che ha riportato il servizio sul territorio.”

“Dopo la riapertura dell’ufficio postale a febbraio, nella sede storica del palazzo Municipale di Pietracamela, interessato da importanti lavori di ristrutturazione e rinnovamento, a giugno sarà riconsegnato ai cittadini anche un nuovo ATM, una spinta al rilancio e un ulteriore passo contro lo spopolamento.” – dichiara il sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia – “Con la stagione estiva che sta partendo, e che auspico porti il boom di presenze dello scorso anno, l’arrivo del Postamat diventa più che mai indispensabile per residenti e turisti, che potranno tornare ad accedere ai servizi di prelievo automatico senza allontanarsi dall’area.”