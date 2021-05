Fermo: 34enne denunciato per furto d’auto e tre multe per violato coprifuoco

FERMO – A fronte dei controlli effettuati alle Forze dell’Ordine, i carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato un uomo di 34 anni con l’accusa di furto d’auto. Da quanto appreso, pare che il mezzo sia stato rubato ad un anziano ed è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.

Inoltre, sono state riscontrate violazioni in materia di normativa anti-Covid e per questo sarebbero state elevate tre multe per violazione del coprifuoco. I controlli proseguono.