Fermo: imbrattamento e furto, denunciati un 22enne e un 43enne

MONTEGIORGIO – Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Compagnia di Montegiorgio hanno attuato controllistraordinari sul territorio, ad alta visibilità, focalizzando l’attenzione nell’area centrale della Provincia di Fermo, più precisamente lungo la SS 210 Faleriense, nel tratto che va da Rapagnano a Servigliano, estendendo tra l’altro i controlli anche alle aree collinari interne dei comuni di Montegiorgio, Montappone, Massa Fermana, Falerone e Magliano di Tenna. I servizi hanno avuto come obiettivo, ancora una volta, la prevenzione dei reati predatori, la tutela e sicurezza dei cittadini, il contrasto in materia di sostanze stupefacenti, nonché la verifica del rispetto delle disposizioni volte a contenere il fenomeno epidemico del COVID-19 e il divieto di assembramento. Diverse pattuglie dei Carabinieri hanno perlustrato il territorio eseguendo controlli alla circolazione stradale e agli esercizi pubbliciaperti, identificando nel corso dei servizi più di 100 persone e controllando oltre 80 mezzi. Sono state elevate 4 sanzioni amministrative, 5 contravvenzioni al codice della strada e sono state ritirate 3 patenti. Inoltre, sono stati sequestrati alcuni grammi di eroina e hashish a 4 giovani, per i quali poi è scaturita la segnalazione alla Prefettura di Fermo per uso personale delle droghe. Durante i servizi espletati è stato riscontrato un generale rispetto da parte dei cittadini delle regole sul distanziamento, sull’uso della mascherina e sulle prescrizioni “antiCovid” in genere. Qualche personaha avuto bisogno di delucidazioni sulle limitazioni e suidivieti, prontamente fornite dai Carabinieri.

Costante e continua la prossimità dell’Arma ai cittadininonché la prevenzione e repressione in materia di sostanze stupefacenti. Massima attenzione dei militari, soprattutto in questi giorni di riapertura, al rispetto delle regole sulla limitazione della mobilità, sul distanziamento interpersonale e sull’uso della mascherina, regole basilari fondamentali che associate a quella dell’igienizzazione delle mani rappresentano le modalità più efficaci per infrenare la diffusione del virus.