Giulianova: arrestato il palpeggiatore seriale

FRANCAVILLA AL MARE (CH): Da giorni i carabinieri di Francavilla al mare erano appostati di fronte ad un garage vicino Piazza Sant’Alfonso, dovuti gli strani movimenti del corriere di una nota società di consegna. I vicini avevano segnalato al comandante dei carabienieri la presenza del corriere aggirarsi spesso nel condominio. Per qualche giorno i militari hanno osservato ogni movimento in zona , fin quando ieri invece, intorno all’ora di pranzo un ragazzo con un furgone con tanto di logo e in regolare divisa da corriere, parcheggia di fronte al garage ed inizia a scaricare degli scatoloni. I militari lo bloccano e nei cartoni trovano una vera boutique della droga: 65 kg di marijuana in confezioni da un kg ciascuna, 33 kg di hashish in confezioni da 250 grammi circa e mezzo kg di cocaina divisa in buste da 100 grammi. L’uomo, un 29enne originario di Bari, domiciliato nel chietino, viene arrestato. I carabineri nella perquisizione del telefono dell’uomo trovano le foto di una serra attrezzata in maniera più che professionale con ventilatori, impianti di irrigazione, lampade alogene e umidificatori da cui provenivano da un indirizzo di San Vito Chietino in più trovano una chiave e un telecomando di un cancello elettrico nella tasca del 29enne. I carabinieri si precipitano sul posto, trovano due celle frigorifero: la prima con oltre 230 piante di canapa già alte 30 cm e l’attrezzatura per farle crescere, la seconda ancora in fase di allestimento. L’ uomo ora dovrà rispondere dell’accusa di detenzione, spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti con il rischio di subire una condanna di quindici anni.