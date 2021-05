Giulianova: evade dai domiciliari, denunciata 38enne

TERAMO – Nella serata del 29 maggio, due donne rispettivamente di 35 e 61 anni, sono state arrestate in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti: 135 grammi di eroina e 21 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi, con involucri pronti per essere immessi sul mercato. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, assieme ad un bilancino di precisione e al provento dello spaccio in varie centinaia di euro. Le donne sono state poste agli arresti domiciliari.