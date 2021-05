Giulianova: guida sotto effetto di stupefacenti, 34enne denunciato e sanzionato

MARTINSICURO – E’ stato approvato, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, il Bilancio per il 2021. “Con l’approvazione del Bilancio l’Amministrazione comunale mette in campo circa 1.350.000 euro di nuove risorse per investimenti e sostegno alle famiglie e alle attività messe in difficoltà dall’emergenza sanitaria – dichiarano il Sindaco Massimo Vagnoni e l’Assessore al Bilancio e alla Finanze Alduino Tommolini – frutto di entrate provenienti, per il 23,8% da fonti proprie, per il 62% da fonti del Governo Centrale e Unione dei Comuni, e per il 14,2% da finanziamenti creditizi”.

“Si tratta di risorse che ci consentiranno, nonostante il periodo di difficoltà che stiamo affrontando, di portare comunque avanti l’azione di sviluppo del territorio che abbiamo iniziato da anni. In particolare: completamento dell’appalto del lungomare di Martinsicuro, zona centro, grazie all’impiego di ulteriori risorse, manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali per un importo di 120000 euro circa; manutenzione del patrimonio comunale per 105.000 euro circa; messa in sicurezza di strade e edifici comunali per 180.000 euro circa; manutenzione e tutela del patrimonio arboreo per 75.000 euro circa; sostegno alle attività economiche vittime dell’emergenza causata dal Covid-19 con sconti sulla bolletta della tassa sui rifiuti per complessivi 123.000 euro circa; contributi per gli affitti sulle abitazioni alle famiglie in difficoltà per 137.000 euro; adempimenti e messa in sicurezza a favore dell’ambiente 85.000 euro; attività di promozione turistica, per 65.000 euro circa e opere relative a infrastrutture urbane 65.000 euro circa, somme derivanti dalle nuove entrate provenienti dalla tassa di soggiorno per complessivi 130.000 euro circa” spiegano Vagnoni e Tommolini.

“Ancora una volta questa Amministrazione, con il fattivo contributo di assessori e consiglieri, ha lavorato per rendere la manovra di Bilancio annuale il “pilastro” intorno al quale costruire il presente e programmare il futuro della nostra Città, nella convinzione che la gestione delle entrate, e quindi del denaro, sia l’aspetto fondamentale per una sana e buona attività amministrativa, sulla base della quale far compiere a Martinsicuro ulteriori passi in avanti rispetto a quelli che già sta facendo, verso il suo complessivo miglioramento” concludono gli amministratori comunali .