Giulianova: inaugurati due presidi sanitari

ROMA – Grazie alla Lega e al Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, migliorati e semplificati nel decreto Sostegni i criteri di riparto per il fondo a sostegno delle attività montane completamente azzerate dal Covid e dalla conseguente chiusura totale degli impianti da sci. Lo annunciano i parlamentari della Lega eletti in Abruzzo, Sen. Alberto Bagnai, On. Giuseppe Bellachioma, On. Luigi D’Eramo, On. Antonio Zennaro.

Del Fondo per la Montagna potranno ora beneficiare, per circa 6 milioni di euro, le imprese turistiche ubicate anche nei Comuni appartenenti ai comprensori sciistici abruzzesi. Fondi in arrivo anche per ristorare maestri di sci e gli esercenti di impianti di risalita nella misura del 70% della media dei ricavi di biglietteria degli anni 2017-2019, come risulta dai bilanci, ridotta del 70% per l’incidenza dei costi fissi sostenuti.

“Un aiuto concreto dopo un periodo difficilissimo per il nostro territorio – affermano i parlamentari – risorse per il settore del turismo che la Lega ha fortemente voluto per l’Abruzzo in ragione del suo impegno costante per la montagna e per le aree interne”.