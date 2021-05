Il parere di Davide Ciampini: bene le prime riaperture, ora al lavoro per tornare gradualmente alla normalità

Mentre si dibatte se stiamo vivendo ancora la seconda ondata, o se invece siamo stati investiti dalla terza, la pandemia non si ferma e bisogna continuare a fare i conti con nuovi contagi e decessi. Ma anche con restrizioni e chiusure e sono tantissime le attività ormai in balia degli eventi. Davide Ciampini, giovane hair stylist e politico, fa qualche considerazione sulla situazione lavorativa di professionisti e giovani lavoratori.

La pandemia da Covid-19 non si arresta e mentre montano le polemiche relative ai ritardi delle consegne di vaccini, tutto il Paese continua a misurarsi con restrizioni, zone dai colori cangianti e chiusure. E le attività, già duramente provate da questo periodo, vivono nell’incertezza più totale. Tutta Italia si prepara al periodo di Pasqua in lockdown e le attività stagionali non sanno quando, e come, potranno aprire i battenti. Per analizzare nel dettaglio la precaria situazione lavorativa che stanno vivendo molti professionisti, abbiamo fatto qualche domanda a Davide Ciampini, giovane hair stylist, ma anche volto rampante della politica locale.

<<Mentre venivo qui ho incontrato un collega della mia zona. Mi ha parlato delle difficoltà economiche che sta avendo a causa delle chiusure – esordisce lo stimato parrucchiere – Da tempo il nostro lavoro era già contingentato a causa dei protocolli Inail. Devo dire che tanti sono già “alla canna del gas” e in molti tireranno giù la serranda. Certamente questa situazione è un grande assist per i parrucchieri cosiddetti “abusivi”. Non ho nulla contro di loro, tuttavia è bene chiarire molti protocolli igienico-sanitari, per forza di cose, non possono essere rispettati nelle case di chi lavora al nero. Oltre alla professionalità, non è garantita nemmeno la sicurezza del cliente e del lavoratore che eroga il servizi>>.

Lei è spesso a contatto con la gente di ogni età. Chi sta pagando lo scotto più grande?

“I miei figli sono sempre più spenti e privi di stimoli”. Questa frase mi ha scosso e toccato nel profondo e l’ho sentita da una delle tante mamme preoccupate per i loro figli. Credo sia evidente che i più colpiti siano i giovani e in particolar modo gli adolescenti. Chiusi in casa e dietro il gelido schermo di un computer. La scuola è anche confronto, amicizie e perché no, anche trovare la propria fidanzatina o il proprio fidanzatino. Sono molto preoccupato dall’apatia che percepisco dai più giovani: inerzia, sfiducia e senso di impotenza. Sono queste le emozioni che provano i nostri ragazzi. Dobbiamo proteggerli e salvaguardarli.

Le restrizioni sono un disagio necessario per preservare la salute pubblica, o pensa che si sarebbe potuto fare diversamente?

In un primo momento credo che sia stata una scelta necessaria, quasi obbligatoria. Mi sembra evidente che la pandemia ci abbia preso alla sprovvista. Complici i tagli alla sanità apportati nel corso degli anni, il Covid ha fatto più danni di quanti avremmo mai immaginati. Tuttavia è trascorso più di un anno e la strategia non è mai cambiata. Avrei messo al riparo le categorie più fragili, anziani ed immunodepressi i, e avrei consentito alle persone di lavorare e di vivere i loro anni più belli. Chiaramente con tutte le precauzioni e la massima prudenza nei confronti dei più deboli. Ritengo non vi sia alcuna gerarchia tra salute ed economico, tuttavia è mia opinione che difficilmente si può parlare di salute, dal punto di vista psicofisico, senza un adeguato sostegno economico.

Cosa dovrebbe fare la politica, locale e nazionale, per supportare i cittadini?

Innanzitutto credo che debba tranquillizzare i propri cittadini. Sostengo convintamente che lo Stato, ancor prima degli aiuti economici, debba aiutare anche psicologicamente le persone. Il mio giudizio è estremamente critico rispetto alla comunicazione utilizzata per la narrazione del Covid. Non si tratta di raccontare un mondo parallelo, ma di rincuorare le persone, già preoccupate per la loro economia familiare e per la loro salute. In secondo luogo credo che le attività debbano essere sostenute e risarcite adeguatamente. Quella delle “attività non essenziali” è un a cattiveria bella e buona. Dietro ogni attività vi sono talvolta intere famiglie che con quell’attività ci vivono. Sui vaccini, considerati ad oggi l’unica soluzione possibile, credo debba essere mantenuta la massima libertà come previsto dalla nostra Costituzione.