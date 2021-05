In casa con una pistola rubata e storditore elettronico, arrestato 41enne

FERMO – Un 51enne è stato deferito per evasione dai Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, in quanto non avrebbe rispettato la misura cautelare ai domiciliari emessa nei suoi confronti.

A fronte dei controlli per il rispetto della normativa anti-Covid, invece, sono state elevate tre multe: due per coprifuoco violato e una per assenza di mascherina.